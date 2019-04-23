Adıyaman’da 23 Nisan coşkusu

Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Adıyaman’daki 23 Nisan kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürü tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Siyasi Parti Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal yaptı. Milli egemenliğe değinerek çocuklara seslenen Altındal konuşmasını şöyle devam etti, “Geleceğimizin teminatı ve yıldızı olarak gördüğümüz sevgili çocuklarımız, milletimizin bağımsızlık ruhunun bir kez daha tecelli ettiği ve tarihe şerefle yazıldığı bugünün sizlere bayram olarak ilan edilmiş olması sizlere verilen değerin ve önemin en büyük kanıtıdır. Sizler aydınlık yarınlarımızın güvencesi, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin asil varislerisiniz” dedi.

Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla duygularını dile getiren Toki Akşemseddin İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Sudenaz Arslan ise, “TBMM’nin açılışının 99. Yıldönümü ve çocuk bayramı dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz. Her yıl 23 Nisan günü tüm dünya çocuklarının imrenerek baktığı bir bayramı kutluyoruz. Sevinmek, oynamak, eğlenmek ve hayatı gönlümüzce doyasıya yaşamak bizim hakkımızdır. Bugünleri bizlere armağan eden şehit ve gazilerimize ne teşekkür etsek azdır. Kendimizi ilim, fen ve her alanda yetiştirmemiz çok önemlidir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından coşkulu geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, halkoyunları gösterisi yaptı.

Özel Dahi Anaokulu, Korucular Anaokulu, Atatürk İlkokulu, Gül Anaokulu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilerinin minikler kategorisinde hazırladıkları jimnastik gösterisi törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterileri ise törene ayrı bir renk kattı.

Yapılan gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında açılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.