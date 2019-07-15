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Adıyaman’da 15 Temmuz coşkusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Adıyaman’da coşkulu kalabalık ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:05
Adıyaman’da 15 Temmuz coşkusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Adıyaman’da coşkulu kalabalık ile gerçekleştirildi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabah şehitliği ziyaret ile başladı. Yeni Pınar Camii’ndeki mevlidi şerif sonrasında Demokrasi Parkı’nda fotoğraf sergisi açıldı.


Etkinlikler 15 Temmuz gecesi Mimar Sinan Parkı önünde başlayan ve Valilik önündeki etkinlikler alanında son bulan kortej ile sürdü. Mehter takımının söylediği marşlar eşliğinde ellerinde Türk Bayrakları yediden yetmişe binlerce kişi katıldı.


Valilik bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması vatandaşlara dinletildi.


Gecenin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Bu gecede muhteşemsin Adıyaman. Her zamanki onurlu duruşunuzla bu memleketin bir evladı olmaktan bir kez daha onur duydum, gurur duydum. Cani terör örgütünün darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize buradan hürmetlerimi sunuyor ve onları milletle anıyorum.Teröristlerle mücadele eden Türk Milletini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu ülkede hainler bitmez. En son 15 Temmuz’da bunu gördük. 40 Yıl bu ülkenin gençlerini zehirleyen ve din kisvesi altında faaliyet yürüten bir terör örgütü ile mücadele ettik. Bizlere düşen dinimizi en iyi şekilde öğretmektir. Gençlerimiz dinlerini öğrendiklerinde kimse onları kandıramaz. Gençlerimizi dini değerleriyle ilim ve bilim ileyetiştireceğiz. Bizler bir olacağız, diri olacağız. Ayrımız gayrımız olmayacak” dedi.


Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise konuşmasında, “Üç yıl önce olduğu gibi aynı coşku ve aynı heyecanla bu meydanları doldurduğunuz için sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. O melun gecede şahadete eren 251 şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle anıyorum. Üç yıl önce bu gecede gözlerimizin inanamadığı veya inanmak istemediği acı gerçeklerle yüzleştik. Vatan topraklarının güvenliğini sağlamak için alınan silahların, vatan topraklarını korumak için maaş alınların millete saldırdığını gördük. Tarih boyunca ülkemiz üzerinde bir çok oyun oynandı, planlar yapıldı. Maalesef bu topraklar çok hain gördü ama 15 Temmuz’da ki kadar kahpe hainliği tarih yazmamıştı.Allah’a şükürler olsun ki tarih boyunca neler yapılabileceğini aziz milletimiz meydanlara çıkarak silahlara karşı göğsünü siper etti. Bütün dünyaya bunu gösterdi. Bazı ülkeler bize insanlık ve demokrasi vermeye çalışıyorlar. Onlar bize ders vermeden önce kendi tarihlerine baksınlar. O ülkeler gittikleri yerlere göz yaşı ve zulüm götürdüklerini görüyoruz. Bu gün dahi demokrasi adına gittikleri ülkelerde milyonlarca insanın ölmesine sebep olduklarını görüyoruz.Bizim tarihimizde kirli bir sayfamız yok. Ecdadımız gittiği her yere refah götürmüş, hoşgörü götürmüştür. Sonuç olarak, ortada alınacak bir ders varsa o ülkeler bizim şanlı tarihimizden ders alsınlar.


15 Temmuz ülkemizde oynana ne ilk oyundu, ne de son olacak. O nedenle her zaman uyanık olmalı, güçlü olmalıyız. Ekonomide, askeri alanda, her alanda güçlü olmalıyız. Ülkemiz üzerinde hala emeli olanlar bilsinler ki Anadolu’nun her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Bu millet var olduğu müddetçe ezanımız susmayacak bayrağımız inmeyecektir. Milletimizden aldığımız güç ile bütün dünyaya sesleniyoruz. Bizi bölmek isteyenler başaramayacaksınız. Bayrağımızı indirmek, ezanlarımızı susturmak isteyenler başaramayacaksınız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Adıyaman Belediyesi Mehteran Takımı mehter marşlarıyla alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Daha sonra Grup Ravza İlahi gurubu tarafından ilahiler seslendirilerek dualar edildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:05
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