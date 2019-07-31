Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Adıyaman Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, Adıyaman Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı F.Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel,Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven ve Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe katıldı.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında başta sulama projeleri, sarmalık kıyılmış tütün, enerji desteği hayvancılık ve bir çok çiftçimizden geri talep edilen destekler olmak üzere Adıyaman tarımı ile ilgili sorunlar görüşüldü.

Yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, öncelikle toplantımıza teşrif eden Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgemiz Başkanı Yunus Kılınç’a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Şahan, toplantıda mevcut sorunları konuşarak, rapor halinde TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç’a sunulduğunu söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yunus Kılınç, Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, sunulan raporda belirtilen Adıyaman tarımının sorunlarının çözümü için çalışacaklarını ve daima çiftçinin gerek üretiminde ve gerekse her ne konu olursa olsun üreticilerin yanında olacaklarını dile getirdi.