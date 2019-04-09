ADIYAMAN/MALATYA (AA) - Adıyaman ve Malatya'da sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar saçak altlarına, otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini beklerken, bazı iş yeri sahipleri de ellerindeki fırçalarla dükkanlarına su girmesini engellemeye çalıştı.



Eğriçay köprüsü üzerinde yağıştan dolayı araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken çok sayıda evin bahçesini su bastı.

Yolda mahsur kalan bazı araçlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Polis ekipleri ise yolda herhangi bir kaza olmaması için önlem aldı.

- Malatya

Malatya'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent genelinde etkili olan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı.

Vatandaşlar otobüs durakları ve dükkanların saçaklarının altında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yolda biriken su nedeniyle, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Adıyaman ve Malatya ile çevreleri için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

