Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan korkutan açıklama: Bu zamana kadar görmediğimiz sayıları gördük

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi sürerken, bir kentimize ilişkin korkutan açıklama yapıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, koronavirüs vaka sayılarının kentte endişe verici olduğunu belirtti.

"Bu zamana kadar görmediğimiz sayıları gördük"

Hastanelerde tedavi gören koronavirüs hastalarıyla ilgili rakamlar paylaşan Çuhadar, alınan tüm tedbirlere rağmen sayıların artışının önüne geçilemediğinin altını çizerken, "Bu zamana kadar görmediğimiz sayıları gördük" ifadelerini kullandı.

"Maalesef önlemlere rağmen rakamlar artıyor"

Açıklamasında "Halkımızı uyarma gereği hissettik" diyen Çuhadar, şöyle devam etti: Maalesef aldığımız bütün karar ve tedbirlere rağmen salgının başladığı ilk günden bu yana ilimizdeki hastane servisinde yatan hasta sayısı ilk defa 107 hastaya ulaştı. 13 yoğun bakımda, 12 de entübe hastamız var. Bu sayılar bizi endişelendiriyor.

Açıklamayı Adıyamanlıları endişelendirmek adına yapmadıklarını belirten Mahmut Çuhadar, endişelendirmesi gerektiğine de dikkat çektiği açıklamasında amaçlarının farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Hemşehrilerinden ricada bulundu

Adıyamanlı hemşehrilerinden ricada bulunan Vali Çuhadar, vatandaşlardan yoğun toplulukların oluştuğu düğün, nişan gibi yerlerde maske, hijyen ve mesafe kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalarını istedi. Çuhadar, bu üç kurala gerekli özen gösterilmediği halde çok daha radikal tedbirler almak durumunda kalabileceklerini belirtti.