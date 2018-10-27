Aykut Pekmez kimdir? Aykut Pekmez Adıyaman valisi oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 20 ile yeni valiler atandı. Resmi Gazete’ye yayımlanan karara göre, bazı valilerin de görev yeri değişti. Valisi değişen illerden biri de Adıyaman valiliği oldu. Peki Adıyaman valisi kim oldu? İşte vali atamaları ve Adıyaman Valisinin ismi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Aykut Pekmez kimdir?

1971 Yılında Bursa’nın Gemlik ilçesinde doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Gemlik’te tamamladı. 1988 yılında İstanbul Maliye Meslek Lisesinden, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. 3 yılık kaymakam adaylığı dönemini başarıyla bitirdikten sonra 1997 yılında Bilecik İli Yenipazar ilçesinde ilk kaymakamlık görevine başladı. Daha sonra sırasıyla Muş-Korkut, Çanakkale- Bozcaada, Sivas-Zara, Manisa-Kırkağaç, Giresun-Görele ilçelerinde görev yapmıştır. 04 Eylül 2012 tarihinden itibaren Akçakoca Kaymakamı olarak görev yaptı. Aykut Pekmez 2015 yılının Haziran ayında Vali yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 01.06.2016 Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı iken Aksaray Valisi olmuştur. Vali Aykut Pekmez Evli olup, bir kız çocuğu babasıdır.