Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in1 Mayıs mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yayımladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajıda, “Bugün ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlendirilmesinde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren işçi ve emekçilerimizin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüdür” dedi.

Vali Aykut Pekmez, 1 Mayıs’ın büyük ve güçlü Türkiye idealine alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine vesile olmasını diledi.

Pekmez, “Birlik ve dayanışma ruhunu yüzyıllardır yaşatan bir millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur.

Bu bağlamda, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyor, 1 Mayıs’ın vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını ve kutlamaların dostluk, dayanışma ve bayram havası içinde geçmesini temenni ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.