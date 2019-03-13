Adıyaman Üniversitesinin isminin değişmesi için imza kampanyası başlatıldı

Adıyaman Üniversitesinin isminin“Adıyaman Safvan Üniversitesi” olarak değiştirilmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşlarının içerisinde bulunduğuHz. Safvan b. Muattal Platformu tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Hz. Safvan b. Muattal Platformu üyeleri katıldı.Adıyaman Üniversitesinin adının “Adıyaman Safvan Üniversitesi” olarak değiştirilmesini istediklerini vurgulayan STK temsilcileri bu nedenle imza kampanyası başlattıklarını vurguladı.

Basın açıklamasını okuyan Safvan- Der Adıyaman Temsilcisi İsmail Ergün, “Adıyamanımız da bu şerefe nail olan beldelerden birisidir. İçerisinde Hz. Peygamberin sahabelerinden birini misafir etmektedir. Anadolu’nun değişik bölgelerinde farklı sahabe kabirleri olduğu söylense de bunlardan iki tanesi kesinlik arz etmektedir. İstanbul’un manevi Fatihi Eyüb el-Ensari (ra) ile Adıyaman’ımızın manevi fatihi olan ve Samsat ile Kahta arasında medfun bulunan Saffan b. Muattal hazretleridir.

Binlerce kilometre uzaklardan vatanını terk ederek bu coğrafyaya hicret eden ve iman tohumlarını ekerek bir daha buralardan ayrılmayan örnek şahsiyet Hz. Safvan b. Muattal (ra), bizler için manevi bir rehber olarak varlığını sürdürmektedir.

Genelde Anadolu özelde de Adıyaman’ımız için çok önemli hizmetleri bulunan Hz. Safvan b. Muattal’a (ra) karşı hem vefa hem de davasına hizmet borcumuz bulunmaktadır. Bu itibarla henüz 10 yıllık bir geçmişi ile yeni bir üniversite olan Adıyaman Üniversitesinin adının ’Adıyaman Safvan Üniversitesi’ olarak değiştirilmesinin hem sahabi efendimizin davasına hem de ilimizin tanınıp bilinmesine önemli bir katkısı olacağına inancımız tamdır" dedi.

Ergün açıklamasının devamında, "Bu bağlamda üniversitemizin Adıyaman Üniversitesi olan isminin ’Adıyaman Safvan Üniversitesi’ olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.Bu talebimizi kamuoyu ile bütünleştirmek adına düzenlediğimiz imza kampanyasını burada sizlerin huzurunda başlatıyoruz. Sembolik olarak başlattığımız kampanyamız il ve ilçelerimizde çeşitli ortam ve mekanlarda devam edecektir. Adıyaman’da faaliyet gösteren ve isimleri aşağıda belirtilen STK’larımızın oluşturduğu Hz. Safvan b. Muattal Platformu olarak, verdiğiniz destek, katkı ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, kampanyamızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Yapılan basın açıklaması sonrası imza kampanyasının startı verildi.