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Adıyaman Üniversitesinde stratejik plan hazırlıkları

Adıyaman Üniversitesinin (ADYÜ) yürürlükte olan 2015-2019 dönemine ait ikinci stratejik planın süresinin tamamlanmasına yaklaşık bir yıl kalmasına rağmen, 2020-2024 stratejik planı için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
Adıyaman Üniversitesinde stratejik plan hazırlıkları

Adıyaman Üniversitesinin (ADYÜ) yürürlükte olan 2015-2019 dönemine ait ikinci stratejik planın süresinin tamamlanmasına yaklaşık bir yıl kalmasına rağmen, 2020-2024 stratejik planı için hazırlık çalışmaları devam ediyor.


Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik ile üniversiteler için stratejik planlama rehberine uygun olarak yürütülen hazırlık çalışmalarına stratejik plan genelgesiyle başlanmıştı.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün başkanlığında ADYÜ yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla strateji geliştirme kurulu oluşturuldu. Kurulun oluşturulmasından sonra stratejik plan hazırlıklarına başlandı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan ADYÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Özaydın, stratejik plan hazırlama süreciyle ilgili bilgi vererek, "Öncelikle stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz başkanlığında, ADYÜ akademik ve idari birimlerin temsilcilerinden oluşan 23 kişilik stratejik planlama ekibi kuruldu. Bu kurul, hazırlık çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 9 Ekim 2018 tarihinde Senato Salonunda gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda ekip başkanı olarak toplantıda yer alan Rektör Yardımcısı Solmaz,ADYÜ için stratejik planlamanın önemine değinerek başarılı bir stratejik planın, ancak ekip ruhuyla ve katılımcı yöntemle hazırlanabileceği, bu nedenle bütün ekip üyelerinin çalışmalara azami katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. Solmaz tarafından yapılan konuşmanın ardından, strateji geliştirme daire başkanı olarak ekip üyelerine, stratejik plan hazırlama hakkında bilgilendirme sunumu yaptım. Sunumun ardından çalışmalara başlayan stratejik planlama ekibi, ilk olarak stratejik plan hazırlık çalışma sürecinin planlandığı hazırlık programını strateji geliştirme Kurulunun onayına sundu. Çalışmalarına belirlenen takvim doğrultusunda devam eden stratejik planlama ekibi, 14 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdiği 4. toplantıda Durum Analizi Çalışma Grupları tarafından hazırlanan analiz çalışmalarını değerlendirerek, durum analizi raporuna nihai şekli verdi. Ardından ADYÜ’nün yeni dönemdeki misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi çalışmalarına başlandı ve alternatif misyon, vizyon ve temel değerler bildirimlerinin hazırlanması için ekip üyelerine görevlendirme yapıldı” diye konuştu.


4 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan genelgeyle başlayan stratejik plan hazırlık çalışmalarının, hazırlık programına göre, mayıs ayının sonuna kadar tamamlanarak, değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
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