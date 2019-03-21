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Adıyaman Üniversitesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin" Konferansı

Adıyaman Üniversitesi İlmi ve Fikri Araştırmalar Topluluğu tarafından Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

21 Mart 2019 Perşembe 13:02
Adıyaman Üniversitesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin" Konferansı

Adıyaman Üniversitesi İlmi ve Fikri Araştırmalar Topluluğu tarafından Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaçar’ın konuşmacı olarak katıldığı, “Fuat Sezgin’in İlmi Kişiliği ve İslam Bilim Tarihine Katkısı” isimli konferans düzenlendi.


Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.


Konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yaşamı ve bilim dünyasına kazandırdıkları hakkında önemli bilgiler paylaştı.


İslam medeniyetinin zihnin bir köşesinde kaldığına ve Müslüman bilim adamları tarafından yapılan keşiflerin Batı tarafından unutturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Kaçar, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in en büyük amacının İslam medeniyetinin bilim dünyasına kazandırdıklarını tüm dünyaya duyuyarak İslam medeniyetinin hakkının teslim edilmesi olduğunu açıkladı.


Kaçar, “Özellikle unutulmuş ve karanlık çağ olarak adlandırılan dönemi, İslam uygarlığı medeniyetini gün yüzüne çıkardı. İslam medeniyetinin önemli bilimsel çalışmalarını, kaynaklarını, şahsiyetlerini, tıbbını her konusunu ortaya çıkararak bu hazinelerin nerede olduklarını, bunlara nasıl ulaşılacağını gösterdi. Fuat Sezgin, Türkiye’de de yeni bir İslam Bilim Tarihi misyonunu kurmuş, geliştirmiş, bugüne getirmiş bir şahsiyettir” dedi.


Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatını bu misyona adadığına dikkat çeken Kaçar, bu misyonunun gençler tarafından bilimde, teknolojide, edebiyatta devam ettirilmesinin önemine değindi.


Fuat Sezgin’in tavsiyelerini de aktaran Kaçar, “Bilim noktasında hedefiniz varsa masaya bedeninizle, ruhunuzla, aklınızla oturun. Aklınızda dünya nimetleri olmasın. Allah korkusunu da ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.


Konferansın ardından Prof. Dr. Mustafa Kaçar’a teşekkür eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, “Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi adanmış insanlara ihtiyacımız var. Aslında herkesin adanmış olması lazım. Bizler öne çıkan bilim insanlarıyla gurur duyuyoruz, ancak bizlerin de nerede olursak olalım, ne durumda olursak olalım adanmış olmamız gerekiyor, bulunduğumuz görevlerin devletimiz tarafından bize sunulan kutlu görevler olduğu bilinciyle hareket edip yaptığımız işe, gönül verdiğimiz mesleğimize kendimizi adamalıyız, böylelikle çok önemli değerlerin ortaya çıkacağına inancım tamdır. Öğrencilerimiz de bu bilinçle kendini yetiştirmeli, önümüzde bizlere ufuk açan çok önemli örnek şahsiyetler var, işte Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız da bu değerli şahsiyetlerden birisi. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimiz kendisini, ülkesine, milletine faydalı bir fert olarak yetiştirebilmek ve önceki nesillerden daha iyisini ortaya koyabilmek hedefiyle motive etmeli. Ben Türk gençliğine inanıyorum, İnşallah hep birlikte Türkiye’mize, evlatlarımıza çok güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Sadece çalışmak yetmez, olayın özüne inmek ve canla başla mücadele etmek gerekir” diye konuştu.


Rektör Gönüllü, konuşmasının ardından Prof. Dr. Mustafa Kaçar’a üniversite külliyesinde adına dikilmiş fidanın sertifikasını takdim etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:02
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