Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu konuşuldu

Adıyaman Üniversitesi’nde “Dünyada, Bölgemizde ve Ülkemizde Enerji Görünümünün Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu konferansı düzenlendi.

“Dünyada, Bölgemizde ve Ülkemizde Enerji Görünümünün Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu konferansta Bursaeski Milletvekili ve aynı zamanda Bulgaristan Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

Konferans öncesi Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’yü makamında ziyaret eden Öztürk, üniversite onur defterini imzaladı.

Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasına enerjinin önemine değinerek başlayan Öztürk, 1. ve 2. Dünya Savaşları başta olmak üzere birçok savaşın kaynağının enerji olduğunu vurguladı.

Dünya’nın en büyük gücünün enerji olduğunu, günümüzde de enerji savaşlarının devam ettiğini belirten Öztürk, "Yakın tarihte ABD’nin Orta Doğu politikası ve Güney Amerika’da Venezuela’ya yapılan baskılarının kökeninde de enerji kaygısı vardır, ülkeler yüzyıllardır enerji savaşları içerisinde. Bu gerçeği kabul ederek iç ve dış politikalarımıza yön vermeliyiz" dedi.

Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olduğuna değinen Öztürk, petrolün yüzde 92’sini, doğal gazın ise yüzde 98’ini dışarıdan temin ettiğini belirtti.

Öztürk, “Maalesef enerji kaynakları hızla tükeniyor. Yapmamız gereken yenilenebilir enerji kaynakları keşfetmek ve bunları kullanmak. Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir. Türkiye yenilenebilir enerji alanında önemli potansiyele sahip bir ülkedir. 2010 yılında toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 26’sı söz konusu kaynaklardan elde edilmiştir. AB üyeleri ile karşılaştırıldığında, ülkemizde yenilenebilir enerji payı daha yüksek olup, bu oranın her geçen yıl arttırılması hedeflenmektedir. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji üretiminde en önemli pay hidroelektrik, rüzgarve güneş enerjisine aittir. Son yıllarda RES ve GES yatırımları devam etmektedir.Ülkemizin yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine ilişkin önemli hedefleri mevcuttur. Bu kapsamda 2023 yılında toplam elektrik üretiminin yüzde 30’unun yenilenebilir enerjiden karşılanması hedeflenmektedir” dedi.

Konferansın sonunda Öztürk’e teşekkür eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "Enerji konusu, yüzyıllardır dünyaya damgasını vuran ve birçok ölümlere neden olan bir konu. Enerji kaynaklarına sahip olmak için birçok ülke çeşitli stratejiler geliştiriyor. Ülkemiz de petrol ve doğal gaz kaynaklarına coğrafi olarak çok yakın. Bu anlamda bizlerin çok uyanık olması gerekiyor. Komşu ülkelerdeki ateşlerin bize sıçramaması için birlik ve beraberliğimizi her daim devam ettirmeliyiz, devletimizin ve milletimizin menfaatlerini her şeyin önünde görmeliyiz. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir, bu mantıkla hareket edip iş yerimizde, evimizde enerji tasarrufunu önemsemeli ve çocuklarımıza bunu öğretmeliyiz, ulaşımda toplu taşımaları tercih etmeliyiz. Bugün Öztürk, bizleri ziyadesiyle bilgilendirdi, bu etkinlikler toplumsal bilincin oluşmasında çok önemli bir yer teşkil ediyor" diye konuştu.

Konferansın ardından Mustafa Öztürk’e, üniversite külliyesinde adına dikilmiş fidanın sertifikası Rektör Gönüllü tarafından verildi.