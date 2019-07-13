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Adıyaman Üniversitesinde 15 Temmuz etkinliği

Adıyaman Üniversitesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:34
Adıyaman Üniversitesinde 15 Temmuz etkinliği

Adıyaman Üniversitesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü kapsamında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği düzenlendi.


Adıyaman Üniversitesi Camiinde namaz öncesi şehitler İçin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Program,Eğitim Fakültesi Fuaye Alanındaki “15 Temmuz” temalı fotoğraf sergisinin açılışıyla devam etti. Sergide birbirinden anlamlı 50 adet fotoğraf görücüye çıktı.


Serginin ardından Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ünal Taşkın’ın konuşmacı olarak katıldığı“3. Yıldönümünde 15 Temmuz Darbe Girişimini Yeniden Düşünmek” adlı konferans düzenlendi.


Konuşmasında Türkiye’de yapılan darbelerin toplumsal yapı üzerindeki etkilerinden bahseden Taşkın, 15 Temmuz kalkışmasının perde arkasındaki gerçeklerinden bahsetti.


Taşkın, “ Yaptıklarıyla hainliklerinin boyutunu olduğu kadar yolun sonuna geldiklerinin bilincinde olduklarını da gösteren darbeciler, hiç kuşkumuz olmasın ki, Türkiye’de büyük bir uyanışın ortaya çıkmasına ve filizlenmesine de vesile oldular. 15 Temmuz, yarım asırdan beri darbe ve muhtıralarla hizaya getirilen Türkiye’nin, Türk demokrasisinin ve Türk halkının varlığını kuşatan prangaları söküp atarak ayakları üzerine kalkışının da bir dönüm noktası oldu. O gece yalnız vatandaşlar değil, aynı zamanda siyasi parti liderleri ya da medya organları gibi toplum üzerinde etki sahibi olan odakların da başarılı bir sınav verdiği bir gece oldu” dedi.


Etkinlikler, “15 Temmuz’da Türkiye ve Adıyaman” konulu belgesel gösterimi ile son bulurken, konuşmacı Taşkın’a Rektör Turgut tarafından üniversite kampüsünde adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi.


Sertifika töreninde konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Türk milletinin hiçbir zaman uyumadığını belirterek, 15 Temmuz’da bunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.


Turgut, “15 Temmuz 2016 hüzünlü bir gündü. Bütün dünya gördü ki bu millet asla uyumuyor. Gece 24:00’da olsa, sabah 05:00’da olsa bu millet uyumaz. Bir sela ile, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen bir çağrı ile meydanlara döküldük, gerekirse hiç çekinmeden yine dökülürüz. Kimse bizi bu topraklardan atamaz! Bizler yağmurdan sonra çıkan gökkuşağının renkleri gibiyiz. Bütün dünya bilsin ki, kimse kılıç hakkı ile aldığımız bu topraklardan bizi söküp atamaz. Birlik ve beraberlik içerisinde, refahımızı yükselterek,onurumuzla yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Programa Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Gürfidan, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, STK temsilcileri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:34
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. doğa

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