Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2018 YKS tercih kılavuzu Adıyaman Üniversitesi en küçük ve en büyük puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Adıyaman Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2018