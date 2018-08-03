Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2018 YKS tercih kılavuzu Adıyaman Üniversitesi en küçük ve en büyük puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Adıyaman Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2018

03 Ağustos 2018 Cuma 15:28

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Adıyaman Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2018

 

  1. Adıyaman
  2. adıyaman üniversitesi taban puanları 2018 2 yıllık
  3. adıyaman üniversitesi taban puanları 2017 2018
  4. adıyaman üniversitesi taban puanları sıralama
  5. adıyaman üniversitesi 2 yıllık taban puanları
  6. adıyaman üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2017
  7. malatya üniversitesi taban puanları 2018
  8. adıyaman üniversitesi bölümleri 2018
  9. gaziantep üniversitesi taban puanları
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları