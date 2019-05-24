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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut atandı

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Çocuk Anabilim Dalı Başkanı Prof.

24 Mayıs 2019 Cuma 09:08
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut atandı

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Çocuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.


2011 ve 2015 yılında Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’ne aday olan Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3. Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’inci maddeleri gereğince ataması yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan 11 üniversitenin rektörü arasında yer Adıyaman Üniversitesi’ne, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Çocuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut atandı.


1962 yılında Adıyaman’da doğan Mehmet Turgut, ilk ve orta eğitimlerini Adıyaman’da tamamlayarak, 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.


2011 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olarak göreve başlayan ve burada çocuk bölümünü kuran Mehmet Turgut, 2012 yılından beri Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Çocuk Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışıyor.


Turgut’un 32’si yurt dışı olmak üzere yayımlanmış toplam 221 çalışması olduğu biliniyor.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 09:08
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