Adıyaman Üniversitesi logosu tescillendi

Adıyaman Üniversitesinin Türk Patent ve Marka Kurumuna yapmış olduğu başvuru üzerine, Adıyaman Üniversitesi logosu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre 10 yıl süreyle tescillendi.

2018-70340 no’lu marka tescil belgesi ile 27 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 15 Ocak 2019 tarihinde 10 yıl süreyle tescil edilen ADYÜ logosunun, üniversite için kalite ve itibar referansı olacağı bildirildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada tescil belgesi kapsamında ADYÜ logosunun spor, kültür ve eğlence hizmetlerinden haber muhabirliği hizmetlerine, film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetlerinden tercüme hizmetlerine, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme hizmetlerine kadar pek çok faaliyette rektörlük basın-yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünden izin alınmaması halinde kullanılamayacağı bildirildi.