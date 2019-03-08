Adıyaman Üniversitesi en güvenilir laboratuvar derecesini elde etti

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ADYÜMLAB), uluslararası düzeyde en güvenilir yeterlilik testi kuruluşlarından biri olan FAPAS’ın değerlendirmesiyle gerçek değerlere en yakın sonucu elde ederek güvenilir sonuç vermede birinciliği elde etti.

Laboratuvarların ölçüm sonuçlarının doğruluğunun mukayesesi için yapılan laboratuvarlar arası karşılaştırma testinde tüm laboratuvarlara verilen aynı özellikteki numunelerin laboratuvarlar tarafından yapılan ölçüm sonuçları değerlendirilip karşılaştırılıyor. Karşılaştırma testine katılan laboratuvarlardan 12’sinin bulduğu sonuçlar güvenilir sınırların dışında kalırken ancak 32’si ölçüm sonuçlarında güvenilir aralıkta yer aldı. ADYÜMLAB ise bu 32 laboratuvardan biri olmanın yanında gerçeğe en yakın sonucu bularak doğrulukta birinci oldu. Uluslararası yeterlilik testi kuruluşu FAPAS tarafından hazırlanan analiz raporunda (Food Chemistry Proficiency Test Report 2841, December 2018-January 2019) ADYÜMLAB 25 numara ile temsil edilirken sonuç doğruluğu grafiğinde numunenin gerçek değerine en yakın sonucu 25 numara ile temsil edilen ADYÜMLAB’ın bulduğu görülüyor. Bu sonuç ADYÜMLAB’ın verdiği sonuçların güvenilirliğini tescillerken akreditasyonda da önemli bir başarıya imza atıyor. Elde edilen bu güvenilirlik başarısıyla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, analiz laboratuvarlarının birincil amaçlarından birinin güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir analiz hizmeti sunabilmek olduğunun altını çizdi. Rektör Gönüllü, kaliteli çalışmaların laboratuvarların itibarını arttırdığını ve önemli çalışmalara imza atmayı şiar edindiklerini belirterek, “Analizlerin doğru ve güvenilir biçimde yürütüldüğünden emin olmak ve gösterebilmek adına denetleyici kurum ve kuruluşlar eşliğinde yapılan iş ve işlemler tekrarlanır. Merkezimizin ve ekibimizin validasyon çalışmasındaki başarısı, kalite kontrolünün işleyişi ile iç kalite kontrolleri için büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda dış kalite kontrolü anlamında, TS EN ISO/IEC 17025 standardı laboratuvar akreditasyonunun şartlarından biri olan uluslararası yeterlilik testlerine katılmak ve geçerli sonuç alma koşulunu da elde etmemize olanak sağlamaktadır.Bu bağlamda FAPAS sonuç raporları iç ve dış kalite kontrolleri için önemli bir kanıt niteliğinde olup yapılan analizlerin dünya çapında geçerliliğini sağlamaktadır. Akademik çalışmalarda laboratuvarlarda yapılan analizlerin niteliği validasyon çalışmaları eklendiğinde daha da artmakta, dolayısıyla daha kaliteli dergilerde yayınlatılma fırsatını bulmaktadır. 2013 yılında faaliyete geçirdiğimiz merkezi araştırma laboratuvarımız vermiş olduğu analiz sonuçlarının güvenirliği konusunda önemli bir başarıya imza atmıştır. Laboratuvarımızda ölçüm ve analiz yaptıracak herkes bu uluslararası yeterlilik başarısı sayesinde numunelerinden elde edilen sonuçların doğruluğundan kesinlikle emin olmuş olacaklar. Bu başarılı sonuçta emeği olan merkez müdürü ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Solmaz, Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aysel Alkan Uçkun ve tüm merkez çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üniversite merkez laboratuvarının sağlamış olduğu bu yeterlilik sayesinde artık laboratuvardan analiz hizmeti alan akademisyenler, makalelerinde kullanmak üzere akademik yayın kuruluşları tarafından ölçüm sonuçlarının güvenirliği hususunda talep edilen metot validasyon testini analitik cihazlarda (HPLC, GCMS, LCMSMS, ICPMS, AAS, CHNS ve TOC) yapılan analizleri için yaptırabilecek.