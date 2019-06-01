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Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari personel bir araya geldi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:32
Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari personel bir araya geldi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversitede görev yapan akademik ve idari personel ile iftar yemeğinde bir araya geldi.


Üniversite yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine, üniversite yöneticileri ile bin 743 akademik ve idari personel katılım gösterdi.


Kadir Gecesine isabet eden yemeğin ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Turgut, bu yemeğinin üniversite personeli arasındaki birlik ve dayanışmayı arttırmasını ümit ettiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.


Prof. Dr. Turgut, “Öncelikle hanımefendiler, küçük beyler ve küçük hanımefendiler olmak üzere bu gece bizleri katılımlarıyla onurlandıran üniversitemizin akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Hem Ramazan Ayı içerisindeyiz hem de Kadir Gecesini idrak ediyoruz. Birlik ve beraberliğin en çok hissedilmesi gereken bir ayda ve gecedeyiz. Şunu belirtmek isterim ki, kimse bu üniversitedeki birlikten, beraberlikten ve geleceğinden dolayı kaygı duymasın. Hepimiz kardeşiz. Birlik olup bu ülke için, bu il için, bu üniversite için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Birlik olmasak komşu ülkeler gibi dağılır yok oluruz. Bu gece herkesin beynini resetlemesini istiyorum. Herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Tüm kardeşlerimin Ramazan ayını, Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:32
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