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Adıyaman Ülkü Ocaklarından tiyatro etkinliği

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte “Her Bizans’a Bir Fatih” isimli tiyatro gösterisi sunuldu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
Adıyaman Ülkü Ocaklarından tiyatro etkinliği

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte “Her Bizans’a Bir Fatih” isimli tiyatro gösterisi sunuldu.


Halk eğitim merkezi salonunda sahnelenen “Her Bizans’a Bir Fatih” büyük ilgi gördü. İstanbul’un Fethinin 566. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen tiyatro gösterisi sonunda konuşan Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, büyük imparatorluklara başkentlik yapmış, tarih ve kültür şehri İstanbul’un, şanlı ecdadımız tarafından fethedilişinin 566. yıl dönümünü büyük gururla yaşadıklarını dile getirdi.


Başkan Taha Şahin konuşmasında, “Hem coğrafik konum olarak hem de ticari yönüyle dünyanın başkenti konumunda bir medeniyet merkezi olan İstanbul, kahraman ecdadımız tarafından yüzyıllarca süren mücadele sonucunda büyük bir inanç ve askeri deha ile fethedildi. Peygamber Efendimiz’in,‘Kostantiniye, bir gün feth olacak. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır’ övgüsüne mazhar olunmuştur. Yüzyıllarca farklı medeniyetlerin ve dinlerin bir arada yaşadığı toprakları fetheden ecdadımız uyguladığı adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetimiyle sadece toprakları değil, gönülleri de fethetmeyi başarmıştır. Bu fetih, köklü medeniyetimizin, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açarak insanlık tarihine damgasını vurduğu, dünya tarihini derinden etkileyen büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir.


Bu duygu ve düşüncelerle, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz’in hadis-i şeriflerindeki övgülere mazhar olmuş, Ortaçağın karanlığını Türk-İslam mührünü vurarak aydınlatan, Konstantine’yi İslambol yapan kahraman ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini ve kahraman askerlerini rahmetle anıyor, gurur ve şükranla yad ediyorum. Türk Milleti için daima gurur ve ilham kaynağı olan mübarek fethin 566. Yıl dönümü kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
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