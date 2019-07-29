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Adıyaman TSO ile Mersin TSO ‘kardeş’ oldu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası’nın ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile de ‘Kardeş Oda’ protokolüne imza attı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
Adıyaman TSO ile Mersin TSO ‘kardeş’ oldu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası’nın ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile de ‘Kardeş Oda’ protokolüne imza attı.


Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay ve yönetim kurulu üyeleri Mersin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkan Vekili Yakup Gitmiş, yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.


Ziyarette, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlattığı ‘Kardeş Oda’ protokolü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile de imzalandı. Protokol ile iki oda arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmek hedefleniyor.


Karşılıklı tanışma ve her iki kent ekonomisi hakkında gerçekleştirilen sunumların ardından Mersin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, bölge odaları olarak dayanışma içinde olmaları gerektiğini vurguladı.


Kardeş oda sayısını arttırmak istediklerini belirten Kızıltan, “Bölgemizdeki Odalarla dayanışma içerisinde olup, iş birliklerimizi arttırmalıyız. Her zaman açık bir oda olduk. Her kesimden, her sektörden, nerede bize ihtiyaç varsa oraya desteğe hazırız. TOBB çatısı altında bu kardeşlik rüzgarını yayalım. Sizleri Mersin’de görmek bizleri mutlu etti. Biz aynı bölgenin insanlarıyız. Aynı ülke için tek vatan için mücadele eden çalışan taşın altına elini koyan istihdam sağlayan üretim yapan Türkiye’de bütün sektörlerde çalışan iş insanlarıyız. Bu yıl ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Böyle durumlarda birlik beraberliğin önemi ortaya çıkıyor. Biz ancak birlik beraberlik içerisinde olursak karlı çıkarız. Tek yürek olmuş bir ülkeyle kimse uğraşamaz. Bu anlamda ben sizin bu ziyaretinizi anlamlı buluyorum teşekkür ediyorum. Bölgemizde bir dayanışmanın olduğunu bütün Türkiye’ye göstereceğiz. Biz zaten böyle bir çalışma içerisine girdik. Biz zaten kardeşiz. Gönülden olan bir kardeşliğimiz var. Kardeşliği kağıt üzerinde resmileştirebiliriz. Kağıt silinebilir, yırtılabilir ancak gönül bağı asla silinmez. Biz gönülden kardeşiz” dedi.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gerek firmalar gerekse kurumlar açısından birlikteliğin getirdiği faydalarının bilindiğine dikkat çeken Adıyaman TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise, “Ülkemiz zor dönemden geçiyor. Ekonomi ülkenin can damarıdır. Yaşanan temel sorunlardan birkaçı bizimle direkt ilintili olduğu için daha çok bir arada olup fikir alışverişinde bulunmak zorundayız. Birbirimizden daha çok faydalanmalıyız.Mersin Türkiye’nin ticaret ve ihracat açısından önemli biri liman kentidir. Böylesi ekonomik bağımsızlığını kazanan bir kent ile kardeş oda olmak bizleri yürekten sevindiriyor” değerlendirmesi yaptı.


Konuşmasına Adıyaman’ın özelliklerine değinerek devam eden Uslu, kentin en önemli özelliği olarak Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yer almasına rağmen isminin huzur ile anılmasını gösterdi.


Tören karşılıklı hediyelerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
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