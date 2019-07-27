Adıyaman şehidinin naaşı memleketi Kayseri’ye getirildi Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın cenazesi, Adıyaman’daki törenin ardından memleketi Kayseri’ye getirildi.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın cenazesi, Adıyaman’daki törenin ardından memleketi Kayseri’ye getirildi.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği polis memuru Taha Uluçay, ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Uluçay, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi Adıyaman’da düzenlenen törenin ardından havayolu ile Kayseri’ye getirildi. Şehit polis memuru Taha Uluçay’ın cenazesi, meslektaşlarının oluşturduğu eskort eşliğinde havaalanından alınarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da, morga gelerek acılı ailenin üzüntüsü paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.