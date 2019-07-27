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Adıyaman şehidinin baba evinde yas

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın Kayseri’deki baba evinde yas var.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:39
Adıyaman şehidinin baba evinde yas

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın Kayseri’deki baba evinde yas var.


Adıyaman’ın Sincik ilçesinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Taha Uluçay, ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Uluçay, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberini alan yakınları da, Melikgazi ilçesinde bulunan baba evine geldi.


Şehidin ailesinin yaşadığı bina Türk bayrakları ile donatılırken, Melikgazi Belediyesi de apartmanın önüne taziye çadırı kurdu. Şehit polis memuru Taha Uluçay’ın naaşı, Adıyaman’da düzenlenecek olan törenin ardından Kayseri’ye getirileceği öğrenildi.



Cenaze namazı yarın


Öte yandan, Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, şehidin yarın defnedileceği belirtildi. Açıklama şu şekilde:


"26.07.2019 günü saat 00.00 sıralarında Adıyaman iline bağlı Sincik ilçesinde, Sincik İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekibin devriye görevini ifa ettiği esnada, dağ tarafından açılan ateş sonucu ekipte bulunan polis memurumuz Taha Uluçay yaralanmış ve Adıyaman Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp 27.07.2019 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi 28.07.2019 Pazar günü Hulusi Akar Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık içerisinde bulunan Polis Şehitliğine defnedilecektir."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:39
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