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Adıyaman Platformu ilk toplantısını yaptı

Adıyaman’ın sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Adıyaman’ın Valisi Aykut Pekmez başkanlığında teşekkül eden “Adıyaman Platformu” ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:13
Adıyaman Platformu ilk toplantısını yaptı

Adıyaman’ın sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Adıyaman’ın Valisi Aykut Pekmez başkanlığında teşekkül eden “Adıyaman Platformu” ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.


Valilik toplantı salonunda başta Adıyaman Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut olmak üzere, vali yardımcıları, siyasi parti başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları başkanlarından oluşan "Adıyaman Platformu" ilk toplantısını Vali Aykut Pekmez Başkanlığında yaptı.


Bunda sonra düzenli bir şekilde toplanacak olan platformun öncelik sırasına göre, ilin güncel meseleleri ile makro düzeyde problemleri tespit edip bunları çözüme kavuşturmayı hedefliyor.


Vali Aykut Pekmez burada yaptığı konuşmada, “Adıyaman Platformunun amacı ilin sorun ve problemlerini tespit ederek, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çözüm odaklı çalışmalar yürütmektir. Belirli aralıklarla platform toplantılarımız devam edecektir.


Ayrıca ilin her alanda gelişmesi ve kalkınması amacıyla sanayi ve ekonomi, milli eğitim, tarım, kültür ve turizm, sağlık, gençlik ve spor, alt yapı çevre ve şehircilik, aile, çalışma ve sosyal hizmetler platformu adı altında platformlar oluşturulmuş olup, bu platformların ayrı ayrı sektörsel bazda toplantıları ileriki günlerde kamu kurum temsilcileri, STK başkanları ve sektörde öne çıkan firmaların katılımıyla yapılacak olup, Adıyaman’ın sorunları sektör sektör tespit edilerek, toplantıda çıkacak sonuca göre çözümü için yol haritası belirlenecektir” diye konuştu.


Vali Aykut Pekmez’in konuşmasının ardından yapılan toplantı, ilin sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, kurum amirleri tarafından ilin ekonomi, sağlık, eğitim,kültür ve turizm, kırsal kesime yönelik yatırımlar, spor, çevre ve şehircilikle ilgili konuların görüşülmesi ve katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:13
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