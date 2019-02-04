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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı- Şüphelilerden, hakkında 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D, yurt dışına kaçarken Meriç Nehri'nde yakalandı

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:58
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları belirlenen firari terör örgütü mensuplarının yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, Adıyaman'ın eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D. Edirne'de yurt dışına kaçarken Meriç Nehri'nde, 2,5 yıldır aranan "büyük bölge talebe mesulü" E.Ö. Gaziantep'te, örgütte "mezuncu" olarak görev yapan F.D. ise Şanlıurfa'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, G.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6,5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:58
  1. Adıyaman
  2. FETÖ/PDY
  3. operasyon
  4. tutuklama

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