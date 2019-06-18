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Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

18 Haziran 2019 Salı 10:29
Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.


Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin illerinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Devlet kurumlarında hala görevde olan ve ihraç olan, örgütün yapılanmasında birim sorumluları oldukları belirtilen 15 kişi gözaltına alındı. Örgütün sözde mütevelli üyelerinden M.E.T., H.E., M.Ş., örgütün ilçe muhasebecisi A.O., askeri öğrenci sorumlularından S.E., E.G., örgütün lise birimine bakan S.B., örgütün eski şirket çalışanlarından M.O., M.A., L.D., R.Ç., A.D., İ.K., B.D. ve devlet kurumunda memur olarak görev yapan örgüt üyesi olduğu öğrenilen N.D. yakalandı. Kaldıkları adreslerde şafak operasyonu ile gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:29
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