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Oruç Adıyaman imsakiye 2021| Adıyaman’da sahur saat kaçta? Adıyaman iftar vakti ne zaman?
Oruç

Adıyaman imsakiye 2021| Adıyaman’da sahur saat kaçta? Adıyaman iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayında bilindiği gibi oruç tutmak bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. Her yıl hicri aylardan, Ramazan ayı gelince oruç tutma heyecanı da beraber gelir. Çünkü oruç tutarken sadece aç kalmayız aynı zamanda nefsimizi de terbiye ederiz. Buda bize hem ruhen hem bedenen sağlık getirir. Adıyamanlılar, oruç tutmak için internette Diyanet namaz vakitlerine göre 2021 imsakiyesi ve iftar saatlerini araştırıyor. Peki, Adıyaman imsakiye 2021 Adıyaman’da sahur saat kaçta? Adıyaman iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 22:45:00 -
Adıyaman imsakiye 2021| Adıyaman’da sahur saat kaçta? Adıyaman iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayının ve orucun faziletiyle ilgili Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir." Bu sebeplerden dolayı Ramazan ayını oruçlu geçirmek isteyen kişiler, oruç tutmaya başlayacakları zamanı ve orucu açacakları zamanı merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 Adıyaman Diyanet İmsakiyesi


 

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