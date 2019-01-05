Adıyaman için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Adıyaman'da kuvvetli sağanak, kuzey kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adıyaman çevrelerinde görülecek yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak yarın gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak, bin metre üzeri rakımlardaki kuzey kesimlerde ise yoğun kar yağışı (20-50 santimetre) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, Adıyaman'daki yağış sonrası ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.