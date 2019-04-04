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Adıyaman, Güney Kore'de tanıtılacak

Güney Kore'de faaliyet gösteren bir derginin yazarları ve fotoğrafçısından oluşan ekip, kentin tanıtımı amacıyla hazırlayacakları özel ek için Perre Antik Kenti'ni ziyaret etti- Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci:- "Ekip, 30 sayfalık Adıyaman ekini özel olarak çıkaracak. İnşallah bu da turizm olarak ülkemize katkı sağlayacaktır"

04 Nisan 2019 Perşembe 18:28
Adıyaman, Güney Kore'de tanıtılacak

ADIYAMAN (AA) - Güney Kore'de faaliyet gösteren bir derginin yazarları ve fotoğrafçısı, Adıyaman'ı ülkelerinde tanıtmak amacıyla 30 sayfalık özel ek hazırlamak amacıyla kente geldi.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları'nın desteğiyle gerçekleştirilen geziye katılan "Travellers" adlı derginin yazarları ve fotoğrafçısından oluşan 3 kişilik ekip, Perre Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Adıyaman İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Türk Hava Yolları iş birliğinde Güney Kore'ye yönelik aktivite yapmaya karar verdiklerini hatırlattı.

Güney Kore'yi ziyaret edip orada tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile bir araya geldiklerini belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Orada, bu bölgenin turizmde Uzak Doğu'ya açılması için bazı tanıtım çalışmaları yapmıştık. Daha sonra Güney Kore'nin seyahat acente CEO'ları ve blog yazarlarından oluşan 9 kişilik ekibi Türkiye'ye getirip gezdirdik. Bundan birkaç gün önce de Güney Koreli bir grup gazeteci ve blog yazarı, ülkede Adıyaman konulu fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışma sonunda dereceye girenlere seyahat acentesi tarafından 5 bin dolarlık hediye çeki ve Türk Hava Yolları da Türkiye'ye gidiş dönüş uçak biletini hediye olarak verecek."

Ekinci, Güney Kore'deki gezi tutkunları tarafından okunan "Travellers" adlı dergiyle birlikte çalışma yaptıklarını anlatarak, "Ekip, 30 sayfalık Adıyaman ekini özel olarak çıkaracak. Şu anda bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah bu da turizm olarak ülkemize katkı sağlayacaktır." dedi.

Ekinci, yazar ve fotoğrafçılara Perre Antik Kenti'ni tanıttıklarını, sadece Adıyaman ile sınırlı kalmayacaklarını, Şanlıurfa ve Gaziantep'i de tanıtacaklarını kaydetti.

Derginin yazarı Anna Kwon ise Türkiye ve Adıyaman'a ilk kez geldiğini belirterek, "Perre Antik Kenti'ni ziyaret ettik. Çok etkilendim. Çok heyecan verici bir yer. Özellikle buradaki mezarlar ve mezar odaları beni çok etkiledi. Binlerce yıl öncesine ilişkin önemli bilgiler edindim." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 18:28
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