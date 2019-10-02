Adıyaman Gölbaşı'nda 'yargı' skandalı! Saldırganlar değil mağdurlar cezalandırıldı

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Ali Alpay isimli vatandaşın arazisine tecavüzde bulunan, vatandaşın uyarmasına rağmen traktörü hızla üzerlerine süren ve ardından 10 kişilik işçi grubuyla Ali Alpay'a linç girişimine dönüşen olayda mahkeme şok eden bir karar verdi.

Başkasının arsasına tecavüz eden Kadir Alpay, oğulları Fatih Alpay, Ramazan Alpay ile damadı Bayram Bilik ve oğulları haksız yere kullandıkları arsanın sahibi Ali Alpay'a da saldırdılar.

Saldırganlar değil mağdurlar yargılandı

Olayın vahim tarafı ise mahkeme sürecinde yaşandı. Saldırganların mağdur sıfatıyla yargılandığı davada, arazisinin tecavüz edilmesini engellemek istediği için linç girişimine uğrayan Ali Alpay ile saldırganların linç girişimini engellemek için havaya ateş eden üniversite öğrencisi oğlu Hasan Alpay sanık sandalyesine oturtuldu.

Saldırganların bir çoğu ise, "kavgayı ayırıyor" bahanesiyle davaya eklenmedi.

2 hakim değiştirilen davada her iki hakimin de taraflı tutum sergilemesi şaşırttı. Davanın önceki hakimi Samet İbrahimoğlu'nun mağdurlara ve mağdurun tanıklarına gösterdiği tavır şoke etti.

Hakimden tanıklara şok sözler: Senden ne anlatmanı istediler! Ben onların ciğerini bilirim ciğerini!

Mahkeme hakimi Samet İbrahimoğlu'nun olayın planlı bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden tanığa "Senden ne anlatmanı istediler, başka ne söylemeni istediler", bir diğer tanığa ise "Kredini doldurdun, yeter artık", başka bir tanığın ise sözlerini keserek "Yalan söylemeyi bırak" sözleriyle taraflı bir tutum sergiledi. İbrahimoğlu'nun bir başka dosyada ise bir tanığa "Sen çık dışarı! Ben onların ciğerini bilirim ciğerini!" sözlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Reddi hakim talebi reddedildi

Delilleri ve tanıkları dikkate almayan İbrahimoğlu'nun bu tavrını gören mağdurlar, reddi hakim talebinde bulundu.

Sözkonusu tavırlara karşılık "hakimin reddi koşul ve sebepleri bulunmadığı" hükmü veren Hakim Yasemin Gönen tarafından reddedilmesi şaşkınlığa neden oldu.

Mahkeme hakimleri delilleri ve tanıkları dikkate almadı

Bir süre Daha sonra tayin nedeniyle değişen mahkeme hakimi Funda Erdoğan Akşahin ise delillerin ve tanıkların ifadelerini dikkate almayarak bu tutumu sürdürmesi dikkat çekti.

Bilirkişi "arazi tecavüzlü" dedi, hakim görmezden geldi

Mahkemenin bilirkişi raporunu da dikkate almadığı ortaya çıktı. Bilirkişi Raporunda "Ali Alpay ve müştereklerine ait olan arazinin 20 metrekaresine tecavüz var" tespitine rağmen hakim Funda Erdoğan Akşahin bu raporu dikkate almadı.

Cezayı mağdurlara kesti

Hiçbir delili ve tanığı dikkate almayan hakim, sanık sandalyesine oturttukları mağdurlara ceza yağdırdı.

Arazisi tecavüz edilen ve planlı bir linç girişimine uğrayan mağdurlar hakkında karar veren hakim Funda Erdoğan Akşahin, "meşru müdafaa" hakkını dahi gözetmeyerek üniversite öğrencisi olan oğul Hasan Alpay'a "tüfekle saldırdı" iddiasıyla hapis cezası verdi. Ali Alpay için ise verdiği 4 aylık hapis cezasını 1 aya indirerek hükmün geri bırakılması kararı verildi.

"Meşru müdafaa" hakkını dahi gözetmeden en üst perdeden hapis kararı veren hakim Funda Erdoğan Akşahin bu tavırları "komplo mu" sorusunu akıllara getirdi.

HSK'nın harekete geçmesi bekleniyor

Hakimlerin bu skandal tavır ve kararlarının ardından Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) harekete geçmesi bekleniyor.