Adıyaman Gençlik Merkezinde sahur etkinliği Adıyaman Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik sahur programı düzenlendi.

Adıyaman Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik sahur programı düzenlendi.

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından tertiplenen sahur etkinliğine Şehit Türkan Tekin Hafızlık Eğitimi Kuran kursu öğretici ve öğrencileri katıldı.

Programa gençlerin yanı sıra İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş , Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin katıldı. Karşılıklı sohbetlerin edildiği programda kuran kurslarının önemi, gençliğin içinde bulunduğu durum ve maneviyat konuları konuşuldu.

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