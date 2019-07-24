Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde 21 kişi terfi etti
2019 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından açıklanan rütbe terfi işlemlerinde Adıyaman’da görev yapan 21 kişi terfi etti.24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
2019 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından açıklanan rütbe terfi işlemlerinde Adıyaman’da görev yapan 21 kişi terfi etti.
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunun rütbe terfi kararlarlarıyla 21 kişinin terfi ettiğini açıkladı.
Metin Alper, 4 kişinin 4. sınıf emniyet müdürlüğünden 3. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine, 1 kişinin başkomiserlikten emniyet amirliği rütbesine, 3 kişinin komiserlikten başkomiserliğe, 13 kişinin komiser yardımcılığından komiserliğe terfi ettiğini söyledi.
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