Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde 21 kişi terfi etti 2019 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından açıklanan rütbe terfi işlemlerinde Adıyaman’da görev yapan 21 kişi terfi etti.

2019 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından açıklanan rütbe terfi işlemlerinde Adıyaman’da görev yapan 21 kişi terfi etti.

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunun rütbe terfi kararlarlarıyla 21 kişinin terfi ettiğini açıkladı.

Metin Alper, 4 kişinin 4. sınıf emniyet müdürlüğünden 3. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine, 1 kişinin başkomiserlikten emniyet amirliği rütbesine, 3 kişinin komiserlikten başkomiserliğe, 13 kişinin komiser yardımcılığından komiserliğe terfi ettiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.