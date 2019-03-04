Adıyaman ‘Eğri Çay Millet Bahçesi’ ile nefes alacak

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’a nefes aldıracak ‘Eğri Çay Millet Bahçesi’ Projesinin detaylarını açıkladı.

Adıyaman’ın çehresini değiştirecek projeler ile seçmenin önüne çıkan AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, projelerini bir bir açıklıyor.31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan ve projeleriyle heyecana neden olan Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın en önemli projelerinden birisi olan ‘Eğri Çay Millet Bahçesi’ Projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Eğri Çay Millet Bahçesinde, cami, amfi tiyatro, seyir terası, çocuk köyü, kır düğün salonu, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, kapalı kadın spor salonu,tenis kortu, go-kart, paintball, çeşitli bahçe alanları, hasat satış pazarı, interaktif tarım alanı ve konutları, çocuk doğa kampı, planetoryum, 15 Temmuz Anıtı, kültürevi, bungalovlar, macera parkı, yazlık sinema, aquapark, kafeler, etkinlik balkonu ve daha bir çok etkinlik alanları bulunuyor.

Süleyman Kılınç, kültür, sanat, spor, dinlenme, hobi geliştirme etkinliklerinin yapılabileceği, içerisinde bilim merkezi, amfi tiyatro, hobi bahçeleri, düğün salonu, seyir terasları bulunan ‘Eğri Çayı Millet Bahçesi’ Projesinin hazır olduğunu kaydetti.

Daha yeşil, daha ferah bir Adıyaman’ı oluşturmanın öncelikli hedefi olduğunu vurgulayan Kılınç, “Adıyaman’ın bu Millet Bahçesini beklediğini biliyoruz. Eğri Çayı’nın dere ıslahı çalışmaları DSİ tarafından devam etmektedir. 7 adet tersip bendi yapıldı. 2300 metrelik dere ıslahı ve bir trapez kanal bu sene yapılacak. Dereye akan atık suların ıslah edilmesiyle Eğri Çayı Millet bahçesi çalışmalarına başlanacak.İlgili kurumlarla da temaslarımız sürmektedir. Projemiz hazır. İlimizin millet bahçesi özlemini gidereceğiz” diye konuştu.