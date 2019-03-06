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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ aldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’ndan ’Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ aldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:16
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ aldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’ndan ’Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ aldı.


Sağlık Bakanlığı’nın ’Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı’ yönetmeliği gereği, uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek hastaneler için 1 yıl içinde yetki belgesini alma mecburiyeti getirildi. Bu kapsamda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi de alt yapısını oluşturarak başvurusunu yaptı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve teftişler sonucu ülke çapında başvurusu kabul edilen hastaneler arasında bu belgeyi almaya hak kazandı.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yurt dışından ve diğer illerden gelen hastaları kabul etmeye hazır olduklarını ifade eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, “Hastanede sunulan kaliteli hizmetler ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sağlık Turizmi ve turistin sağlığı kapsamında, alanında üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip hekimlerimiz, profesyonel ekibimiz, son teknolojik imkânlar ile donatılmış 700 yatak kapasiteli Hastanemizde üstün hizmet kalite politikamızla uluslararası hastalarımızı kabul etmeye hazırız. Amacımız uluslararası sağlık turizmi ile turizm yönünden önemli bir lokasyona sahip olan ilimizi tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında Sağlık Hizmeti alanında da Uluslararası platformda önemli bir konuma getirerek ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olacaktır. Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı alanında yetki belgesi alan hastaneler arasında olmaktan ve ISO 9001-2015 Kalite Belgesi ile tescilli hastanemizde Uluslararası düzeyde sağlık hizmeti sunmaktan gururluyuz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:16
  1. doğa

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