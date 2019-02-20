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Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler yarı finalde

Adıyaman’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme yarışmasında mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler derece elde etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:17
Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler yarı finalde

Adıyaman’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme yarışmasında mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler derece elde etti.


Adıyaman Belediyesi bünyesinde bulunan kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Ligi yarışmasında Adıyaman Belediyesporlu sporculardan Abuzer Deniz Kahraman, Turhan Erişoğlu, Baki Korkmaz, Hira Naz Alıcıkuş ve Meryem Nuriye Çakır başarılarından dolayı Adıyaman il karmasına seçilerek yarı finale katılmaya hak kazandı.


Adıyaman Belediyesporlu yüzücülerin elde ettiği başarıyı değerlendiren Adıyaman Belediyespor Genel Koordinatörü Mehmet Yıldırım, günden güne artan başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.


Yıldırım, “Belediyemizin destekleriyle amatör branşlarda her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz. Tenis, hentbol, bay ve bayan dallarındaki güreş, işitme engelliler futbol takımı, vücut geliştirme ve diğer birçok branşta elde ettiğimiz başarıları şimdide yüzmede elde etmeye başladık. Her yıl başarılarını katlayarak arttıran sporcularımızı kutluyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:17
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