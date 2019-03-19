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Adıyaman Belediyespor emin adımlarla ilerliyor

Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Süper Lig’de kendi evinde ağırladığı İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübünü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

19 Mart 2019 Salı 18:36
Adıyaman Belediyespor emin adımlarla ilerliyor

Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Süper Lig’de kendi evinde ağırladığı İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübünü 3-2 mağlup etmeyi başardı.


Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı kendi evinde karşılaştığı İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübünü 3-2 mağlup ederek 3. Sıradaki yerini korudu. Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında oynanan ve taraftarların ilgi gösterdiği maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Mustafa Şaşmaz’ın golleriyle maçtan galip ayrılmasını bildi.


Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan ve Süper Lig’in ilk maçından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Genel Koordinatörü Murat Sezgin, galibiyeti tüm taraftarlarına ve kendilerine her zaman destek olan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya armağan ettiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:36
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