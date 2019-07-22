Adıyaman Belediyesi’nden trafik düzenlemesi Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından şehir merkezinde yıpranan kasisler yenilendi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından şehir merkezinde yıpranan kasisler yenilendi.

Şehir içi trafiğini rahatlatmak için çeşitli çalışmalara imza atan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, şehir merkezinde yıpranan kasisleri yeniledi. Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, zamanla yıpranan kasislerin trafikte olumsuz bir duruma engel olmasının önüne geçilebilmesi amacıyla yenilediklerini kaydetti. Yayalar ise trafikte oldukça önemli bir yere sahip olan kasislerin yenilenmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

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