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Adıyaman Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi

Adıyaman Belediyesi tarafından 24 Mayıs tarihinde başlayan Yaz Spor Okulları kayıtlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:53
Adıyaman Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi

Adıyaman Belediyesi tarafından 24 Mayıs tarihinde başlayan Yaz Spor Okulları kayıtlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Yepyeni ve uzman kadrosuyla, sporseverlere ve özellikle de miniklere yaz mevsiminde spor yapma imkanı tanıyan Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okullarında bu yıl açılacak olan yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi kurslarına kayıtlar sürüyor.


Açılacak olan kursların kontenjanı ve talepler hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyespor yetkilileri, 18 Haziran Salı günü başlayacak olan Yüzme kursunun kontenjanını geçen yıla göre yüzde 100 arttırdıklarını dile getirdi.


Belediye yetkilileri, “Halkımız tarafından her yıl yoğun ilgi gösterilen yüzme kursumuzun kontenjanı geçen yol 800 iken bu yıl gelen taleplerin tamamına cevap verebilmek için bu kontenjanı bin 600’e çıkardık. Bunu da geçen yıl 1 buçuk saat olan seansları 1 saate düşürerek yaptık. Seans süresi düşünce fiyatlarda da indirim uyguladık. Böylelikle talep eden tüm halkımızın kurslarımızdan yararlanmasını amaçladık. Özellikle bayan ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterilen yüzme kursumuza şu ana kadar 800 civarında kayıt yaptırıldı. 17 Haziran’da başlayacak olan futbol ile 18 Haziran’da başlayacak olan basketbol ve kort tenisi kurslarımıza da yoğun ilgi var. Futbol için 500, basketbol ve kort tenisi kursu için de 120’şer kontenjan belirlendi. Alanında uzman, BESYO mezunu ve belgeli antrenörlerimizin nezaretinde gerçekleştirilecek olan kurslarımıza kayıtlar devam ediyor. Bu kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız kayıtlarını Karapınar Mahallesinde bulunan kapalı spor salonunda yapabilir yada 0 (416) 227 02 45 numaradan iletişime geçebilirler. Her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açan yaz spor okullarımıza kayıt yaptıracak olan öğrencilerimize forma ve sırt çantası gibi hediyeler veriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:53
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