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Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okullarına kayıtlar başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan Yaz Spor Okullarının 2019 yılı kayıt dönemi başladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:08
Adıyaman Belediyesi Yaz Spor okullarına kayıtlar başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan Yaz Spor Okullarının 2019 yılı kayıt dönemi başladı.


Yepyeni kadrosuyla gençlere ve miniklere faydalı bir yaz geçirmeleri için olanak sağlayan Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okullarında bu yıl Yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi alanlarında öğrenci kabulü yapılacak. 24 Mayıs’ta başvuruları başlayan yaz spor okullarında kursların 17 Haziran’da başlayacağını belirten yetkililer, yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi dallarında verilecek olan eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtlarını Karapınar Mahallesinde bulunan kapalı spor salonunda yapabileceklerini dile getirdi.


Her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açan yaz spor okullarına kayıt yaptıracak olan öğrencilere forma, şort, tozluk ve sırt çantası gibi hediyeler vereceklerini de söyleyen yetkililer, tüm çocukları profesyonel antrenörler tarafından verilecek olan kurslara davet etti.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:08
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