Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz isale hattında çalışma yaptı Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan Tut Medetsiz ana isale hattında bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan Tut Medetsiz ana isale hattında bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM)’ne bağlı ekipler, şehir merkezine gelen ana isale hatlarındaki bakım çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan Tut Medetsiz Ana İsale Hattında da çalışmalarını sürdüren ekipler, isale hattında bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yetkililer, yapılan çalışmalardan sonra şehir merkezine su akışının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

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