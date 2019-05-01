Adıyaman Belediyesi haşereyle mücadeleye hız verdi

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürdüğü haşereyle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler 2019 yılı ilaçlama sezonuna, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan Mart ayının ortasındaki larva döneminde başladı. O tarihten bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, havaların ısınmasıyla araçlarla il merkezinde sokak sokak gezerek ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini ve bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı önlem almaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, “2019 yılı ilaçlama sezonuna henüz lavra dönemi olan Mart ayında başlamıştık. Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde artan haşerelerden dolayı da ergin mücadelesini sürdürüyoruz. Havalar pek ısınmadan önce il merkezindeki su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama yaptık. Çünkü bu alanlar haşerelerin üreyip çoğalması için çok müsait yerler. Her gün 24 saat esasında sürdürdüğümüzü ilaçlama çalışmalarımız sezon sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlarımızdan, yerleşim yerlerine yakın ve ekibimiz tarafından görülemeyecek yerlerde olan durgun sular, havuzlar, fosseptikler, uzun süre kap içerisinde kalan sular, kapalı alandaki bodrum, inşaat temelleri, çukurlar gibi su birikintilerini gerek belediyemizin Beyaz Masa birimine, gerekse 153 numaralı ihbar hattına bildirmelerini istiyoruz” ifadelerine yer.