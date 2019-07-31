0553 313 94 23

Adıyaman Belediyesi Fatma Teyze ile bir araya geldi

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi görevlileri, el arabası ile semizotu satarak yaşamını sürdürmeye çalışan 79 yaşındaki Fatma Yumak’ı ziyaret etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
Adıyaman Belediyesi Fatma Teyze ile bir araya geldi

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi görevlileri, el arabası ile semizotu satarak yaşamını sürdürmeye çalışan 79 yaşındaki Fatma Yumak’ı ziyaret etti.


Adıyaman’ın Bahçecik Mahallesi’nde bel fıtığı rahatsızlığı bulunan bir kızı ve 2 torununa bakan 79 yaşındaki Fatma Yumak ile Toplumsal Gelişim Merkezi görevlileri evinde bir araya geldi. Fatma Teyze’yi evinde ziyaret eden Toplumsal Gelişim Merkezi görevlileri, Fatma Teyze ile bir süre sohbet edip ona gıda yardımında bulundu. Toplumsal Gelişim Merkezine de kaydı yaptırılan Fatma Yumak’a, her 3 ayda bir hem gıda hem de maddi yardımın yapılacağı öğrenildi. Toplumsal Gelişim Merkezi görevlileri aynı zamanda Fatma Yumak’ın başka ihtiyaçlarını da karşılamak için incelemelerde bulunacakları belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan’dan ayrıldı
    1. TBMM Başkanı Mustafa Şentop,..
    2. Agave bitkisi 30 yıl sonra çiçek açtı
    3. ASKİ’nin ihalesi canlı yayınlandı
    4. Irak: Bağdadi, Suriye’de ve yaralı
    5. TİKA'dan Arnavutluk'ta arıcılığın..
    6. İran'dan rest! Sözler yerine..
    7. İdlib'e hava saldırıları: 2 ölü
    8. 'Akraba' rezaletinin ardından eski..
    9. Küçücük bir delikten devasa acur..
    10. Bakan Pekcan: “Türk konseyi olarak..
    11. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli..
    12. TİKA Afganistan'da eğitimi..
    13. Almanya ABD’nin yardım teklifini..
    14. Bingöl’de yangın, 300 dönüm kül oldu
    15. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    16. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
    17. Almanya'da sapık papaza dava!
    18. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
    19. Başkan Demir: “Samsun için var..
    20. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
    21. Borsa ilk yarıda düştü
    22. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    23. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    24. AB'den Yunanistan'ın internet..
    25. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    26. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    29. Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik..
    30. Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"