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Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, eğitim verdiği engelli öğrencilerin sosyal yaşama daha iyi adapte olabilmeleri için çeşitli etkinliklere imza atıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, eğitim verdiği engelli öğrencilerin sosyal yaşama daha iyi adapte olabilmeleri için çeşitli etkinliklere imza atıyor.


Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, bünyesinde eğitim verdiği engelli öğrencilerin sosyal yaşama daha çabuk adapte olabilmelerini sağlamak için düzenlediği etkinliklere ara vermeden devam ediyor.


Önceki yıllarda da gerçekleştirdiği kültür gezisi ve piknik etkinliğine bu yıl da devam eden Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, öğrenciler için Eski Besni Ören Yeri ve Su Gözü mesire alanında piknik programı, Adıyaman Müzesine de gezi programı düzenledi.


Düzenlenen gezi ve piknik programıyla ilgili bilgi veren yetkililer, yaz kursları kapsamında öğrencileri için Eski Besni Ören Yeri ve Su Gözü mesire alanında piknik programı gerçekleştirdiklerini, bunun yanında da Adıyaman Müzesine kültürel gezi düzenlediklerini dile getirerek, “Yaz kurslarında piknik ve gezi etkinliği düzenlememizin öncelikli amacı engelli öğrencilerimize yönelik farkındalık oluşturmaktır. Bunun yanında öğrencilerimizin arkadaşlarıyla kaynaşıp, sosyal çevreye uyum sağlamalarına ve ailelerinin bir günde olsa yüklerini hafifletmeye yönelik yaptığımız bu programa ve diğer organizasyonlarımıza her zaman destek olan Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, öğrencilerimiz ve aileleri adına teşekkür ediyoruz” dedi.


Öğrenci velileri de düzenlenen etkinliklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi yetkililerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
  1. kültür

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