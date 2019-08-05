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Adıyaman Belediyesi, duraklarda düzenleme yapıyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, şehir içi trafiğini daha da rahatlatmak amacıyla minibüs duraklarında düzenleme yapıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26
Adıyaman Belediyesi, duraklarda düzenleme yapıyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, şehir içi trafiğini daha da rahatlatmak amacıyla minibüs duraklarında düzenleme yapıyor.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, şehir merkezindeki tüm duraklarda, şehir içi ulaşım araçlarının yerlerinin daha belirgin olması için düzenleme ve boyama çalışması yapıldığını dile getirdi.


Yetkililer, “Şehir merkezimizdeki tüm duraklarda sivil araçlar tarafından meydana gelen işgalleri ortadan kaldırmak ve daha düzenli bir ortam sağlamak amacıyla düzenleme ve boyama çalışmaları yaptık. Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekiplerimiz, özellikle yoğun noktalarda sıkışıklığı ortadan kaldırmak için Türkiye’de yeni uygulamaya konulan ‘durak çizgisi’ sistemini hayata geçirdi. Bu sistem vatandaşlarımız ve şoförlerimiz tarafından da çok beğenildi. İnşallah il merkezimizdeki tüm duraklarda aynı sistemi uygulayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26
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