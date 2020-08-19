Adıyaman alarm veriyor! Kentte onlarca ev karantinaya alındı
Adıyaman Valiliği, bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine kent merkezinde 53 evde karantina uygulamasının başladığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ismi gündemden düşmeyen Adıyaman'da 53 ev karantinaya alındı.
Sıcak havanın vermiş olduğu rehavet ve tedbirlere uymama nedeniyle koronavirüs, Türkiye'de yeniden yükselişe geçti. Özellikle bazı kentlerde salgının yoğunluğu göze çarparken, Adıyaman da bu iller arasında yer alıyor. Sıkça 'karantina' haberinin geldiği Adıyaman'da son olarak 53 evde karantina uygulamasının başlatıldığı açıklandı.
Farklı mahallelerde 53 evde karantina
Açıklamayı yapan Adıyaman Valiliği, kent merkezinde bazı vatandaşların koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 53 evde karantina uygulamasının başladığını duyurdu.