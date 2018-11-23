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Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti adayları 2019 listesi

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika haberleri. AK Parti Adıyaman belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Adıyaman belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı kim oldu?

23 Kasım 2018 Cuma 18:41
Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti adayları 2019 listesi

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika haberleri. AK Parti Adıyaman belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Adıyaman belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? 

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin olurken, AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı Süleyman Kılınç olduğu söyleniyor. 

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin cerrahi olan Süleyman Kılınç, 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 son dakika açıklandı

 

 

 

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:41
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Diyarbakır
  5. Ankara
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