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Adıyaman 4. Gıda-Tarım Hayvancılık Programına hazırlanıyor

Adıyaman 4.

19 Mart 2019 Salı 13:20
Adıyaman 4. Gıda-Tarım Hayvancılık Programına hazırlanıyor

Adıyaman 4. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı 17-21 Nisan tarihinde bir çok firmanın katılımı ile gerçekleştirilecek.


Medya Trend Fuar ve Organizasyon tarafından düzenlenecek olan4. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarının tanıtım toplantısı düzenlendi. Otelde düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Orhan Öztürk, Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanları ve basın mensupları katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, “Bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarı bölgenin en kapsamlı fuarlarından birisidir. Gıda, tarım ve hayvancılık alanında hizmet eden firmalarımız ve Türkiye’nin çeşitli illerinden firmalarımız bu fuara katılıyor. Fuar merkezimizde yer kalmıyor. Makine sanayinde en fazla katılım sağlanan bir fuardır. Beş gün sürecek olan tüm Adıyamanlıları davet ediyorum” dedi.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise konuşmasında, “2013 yılında fuar merkezini yaparken, bize bir çok kişi tepki göstermişti ancak bu gün fuar merkezinin yetersizliğinden bahsediyor. Bu bizi heyecanlandırıyor. Tarımda önemli bir yerdeyiz. Adıyaman’ın tarımda daha iyi yerlere getirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Özellikle badem konusunda çok iyiyiz. Adıyaman sadece tarımda değil, tarıma dayalı sanayide de iyi bir yerlere geldiğini söyleyebiliriz. Fuarcılıkta da önemli noktalara geldik. Bundan sonra fuarlar sadece Adıyaman’da değil, bölgesel fuar olmuştur. İsmini bundan sonra bölgesel fuar olarak kullanmalıyız. Önümüzdeki dönemlerde mermer ihtisas organize sanayiyi kuracağız. Hep bir el ele verirsek kentimiz için güzel şeyler yapabiliriz” ifadelerine yer verdi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise konuşmasında fuarcılığın önemine işaret ederek, “Fuarcılıkta çok önemli bir yere geldik. Biz ilk başladığımızda traktörcülerimizle sokakta fuar yapmıştık. Bu gün nereden nereye geldiğimizi görüyoruz. Çiftçimizinyeni teknolojiyle buluşması, Adıyaman’ın ürünlerinin bütün ürünlerinin pazarlanabilmesi için bu tür fuarları çok önemsiyoruz. Badem üretiminde Türkiye’de birinci sıradayız. Türkiye’nin badem piyasasını Adıyaman belirliyor. Tarım Kredi Kooperatifi tarafından badem ile ilgili kurulan tesis geçen yıl 2 bin 270 ton ürün satın alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Bundan sonrada inşallah bundan sonraki yıllarda da önemli çalışmalara imza atacağız. Adıyaman birçok üründe Türkiye’de ilk on içerisinde yer alıyor. Çiftçilerimizi bu fuara davet ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:20
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