0553 313 94 23

Adıyaman 1954 Spor: 2 - Ofspor: 2

TFF 3.

24 Şubat 2019 Pazar 17:07
Adıyaman 1954 Spor: 2 - Ofspor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Ofspor ile 2-2 berabere kaldı.


Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 ile Ofspor karşı karşıya geldi. 12. dakikada Ofspor oyuncusu Mehmet Yeşil’in vuruşu ile top file ile buluştu. Topun kaleye girmesi ile Ofspor 0-1 öne geçti.. Maçın 27. dakikasında Ofspor oyuncusu Nevzat Bilen’in attığı gol ile maç 0-2 oldu.


Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca maçın ilk yarısı 0-2 sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 sporun golleri geldi. Maçın 52. dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Baran Basut’un attığı golle maç 2-1 oldu. Müsabakanın 69. dakikasında ise Baran Basut, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı. Basut’un attığı gollerle sarı yeşilli takım, sahasında haftayı 2-2’lik beraberlik ile kapattı.


Maçı Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve çok sayıda taraftar izledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ödül töreni
    1. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    2. Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp..
    3. AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye,..
    4. Karabük’te 227 parça tarihi eser ele..
    5. Yağışlı hava beraberinde kazayı da..
    6. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek,..
    7. Diyarbakır’da silah kaçakçılarına..
    8. Salihli’de puanlar paylaşıldı
    9. Elektrikli otobüsler test sürüşlerine..
    10. Giresun-Sivas karayolunda trafik..
    11. ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    12. Kırklareli yarın okullar tatil mi..
    13. Hocalı katliamının 27’nci yıl dönümü
    14. Voleybol: Efeler Ligi
    15. Demokrasi Meydanı’nda geri sayım..
    16. Başkan Ataç’ın seçim iletişim merkezi..
    17. GRTC’den Yerlilik ve Millilik Çalıştayı
    18. Karaköprü Belediye Başkanı Metin..
    19. Gaziantep Alg Spor zorlu maçta 1 puan..
    20. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek..
    21. “Afyon Kodluyor” projesi Park..
    22. Soğuk hava Galatasaray taraftarını..
    23. AK Parti'nin Kayseri mitingi
    24. Başkan adayı Yıldırım’dan yeni seçmene..
    25. Yüksekova, Siirt Hasbey’i 3-1 mağlup..
    26. Merkel, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi için..
    27. "Projesi olmadan insanların önüne..
    28. İş adamı Soylu’dan,Elazığspor’a destek
    29. TUS sona erdi
    30. Papa Francis: "ABD istatistiklerine..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?