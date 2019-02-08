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Adını 'bûrak'tan alan bir temizlik maddesi: BORAKS

Boraks deniz suyunda doğal olarak bulunur. Geçmişte yiyeceklerin bozulmadan muhafaza edilmesinde ve temizlik maksadıyla kullanılırdı. Bugün de temizlikte kullanılıyor.

08 Şubat 2019 Cuma 12:15
Adını 'bûrak'tan alan bir temizlik maddesi: BORAKS

Boraks deniz suyunda doğal olarak bulunur. Geçmişte yiyeceklerin bozulmadan muhafaza edilmesinde ve temizlik maksadıyla kullanılırdı. Bugün de temizlikte kullanılıyor. 

Deterjan tipi kimyasal maddeleri evinde kullanmak istemeyen ve doğal ürünlerle temizlik yapmayı tercih edenler tarafından sıkça kullanılan bir üründür.
Ev hanımları tarafından organik bir ürün olduğu için çamaşır yıkamada yaygın olarak kullanılır. Doğal antiseptik özelliğe sahiptir ve bu özelliğinden dolayı sağlık alanında da kullanılmaktadır.
Deniz suyunun buharlaştırılması sonucu elde edilir. Arapça'da parlak şimşek çaktı anlamına gelen "bûrak" kelimesinden almıştır.
Özellikle el sabunlarında kullanılan madde, üstün temizleme gücü ile dikkat çeker.
Kıvam arttırıcı özelliğinin yanı sıra ciltteki bakterilerin ve ölü hücrelerin yok edilmesinde, akne oluşumunun önlenmesinde ve cilt yağlarının yok edilmesinde de faydaları olan boraks bazı kremlerin hazırlanmasında da kullanılmaktadır.

Boraks Suyu Nedir?

Boraks eklenerek hazırlanan suya boraks suyu denir. Arap sabunu, su ve boraks kullanılarak hazırlanan temizlik suyuna, limon suyu ve elma sirkesi katılarak kullanıldığında daha etkili olur. Bu boraks suyu karışımı genellikle elde yıkanan çamaşırlarda oldukça etkindir.

1 formül

1 yemek kaşığı yani yaklaşık 10 gram boraks, 10-15 damla lavanta yağı ve bir bardak elma sirkesi kullanılarak hazırlanan karışım, ev temizliğinde güvenle kullanılabilir.
Bulaşık ve çamaşır makineleri için tasarlanan parlatıcılar ve deterjanların yapısında da boraks vardır.
Çevre dostu özelliklerinden dolayı tercih edilen madde, toprağa zarar vermeden böcek oluşumunu önler ve aynı zamanda bitkilere de zarar vermez.
Dezenfektan özelliği sayesinde halı, tuvalet ve yer temizliklerinde boraks, deterjan yerine kullanılır.
Boraks böcek ilacı evde ve iş yerlerinde oluşan hamam böceklerine karşı önlem alınmasında etkili bir maddedir.
Bütün bu kullanım alanlarına ek olarak boraks, borcam ve cam elyafı sektöründe, ahşap koruma malzemelerinin yapısında ve zırhlı ve askeri araçların tasarımında kullanılmaktadır.

Fakat dikkat gerekir

Boraks faydaları olduğu kadar zararları da olan bir maddedir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerekir. Bir hata sonucu içildiği veya yendiği zaman geri dönüşü olmayan ciddi hasarlara neden olabilir.
Boraks zehirlenmesinde yeşil ya da mavi renkte kusma meydana gelir. Buna ek olarak deride kızarıklıklar ve dökülmelere yüksek ateş eşlik edebilir.
Böyle bir durumda vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Ev temizliğinde eldivensiz boraks kullanımı, ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Hamile hanımlar tarafından kullanılması doğru değildir.
Boraks eczanelerden ve bazı aktarlardan satın alınabilir. Ortalama boraks fiyatları 8 ile 10 lira arasındadır.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:15
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