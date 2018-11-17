Adım Adım Kuzey Kıbrıs Sergisi TÜRKSOY'da

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi açılışındaki konuşmasına “Kıbrıs Türkü’nü zulüm, baskı ve katliamdan kurtarmak için, 44 yıl önce kahraman Mehmetçiğin yapmış olduğu Kıbrıs Barış Harekatında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de sağlıklı,uzun ömürler diliyorum” sözleriyle başlayan Yalçın Topçu “TÜRKSOY’un kurucu devletleri olan Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan devletlerinin o günkü başkanlarından Türk dünyasının Aksakalı Nazarbayev’e uzun ömür, ahirete irtihal eden devlet başkanlarına ise Cenabıhakk’tan rahmet diliyorum” diye ekledi.

“SERGİYİ TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASINDA SERGİLEMEK İSTİYORUZ”

Açılışta konuşan ve Kuzey Kıbrıs'ın insanı ve doğasıyla insana huzur, mutluluk veren genç bir cumhuriyet olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, KKTC'nin Türk dünyası ile kültürel işbirliğini, sanat alanındaki ortaklıklarını 25 yıldır TÜRKSOY çatısı altında kesintisiz sürdürdüğünü belirtti. KKTC'nin TÜRKSOY'ın kurulduğu yıldan itibaren aktif bir üye olarak çalışmalara katıldığını ve TÜRKSOY'un, "Opera Günleri" gibi KKTC ile özdeşleşmiş etkinliğinin de bulunduğunu dile getiren Purtaş, “bu yıl 21. Opera Günleri'ni değişmeyen adresi olan Girne'de gerçekleştirdik. TÜRKSOY ile KKTC arasındaki işbirliğinin, kültürlerin arasında bir sınır konulamayacağının göstergesidir. TÜRKSOY olarak ‘Adım adım Kuzey Kıbrıs’ sergisini, Türk dünyası coğrafyasında sergilemek istiyoruz” diye belirtti.

Dernekleri ve düzenledikleri sergi hakkında kısa bilgi veren FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, 26 yıldır fotoğrafçılık alanında çalışmalarını aralıksız sürdüren, her yıl farklı projelere imza atan, ülke tanıtımına katkı sağlayan FODER'in bu gün de Türk Dünyası'nın UNESCO'su TÜRKSOY'un binasında 21 üyesinin 90 fotoğrafı ile Kuzey Kıbrıs'ın doğası, tarihi mekanları, yerel yaşam görüntülerini Ankaralı sanatseverlere sunduklarını dile getirdi.