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Adilcevaz’da el sanatları sergisi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 2018-2019 yılında kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:07
Adilcevaz’da el sanatları sergisi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 2018-2019 yılında kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.


Adilcevaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan sergide, kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Adilcevaz Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen serginin açılışına Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanvekili Aslan Alatlı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Çağatay Gürbüz, Bitlis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sergi programına katılan ilçe protokolü ve vatandaşlar, açılışın ardından kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceleyerek, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.


Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, kursiyerlerin güzel eserler ortaya çıkardıklarını ifade ederek, “Bugün Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün ve Aile Destek Merkezimiz bünyesindeki kurslarda kursiyerlerimizin güzel eserler ortaya çıkardıklarını gördük. Birkaç yıldır artan bir hızla elde edilen ürünlerin kalitesinin daha iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Bölgemizde huzur var oldukça turizm potansiyeli olan bir yer. İlçemize yapılabilecek olan turlar sayesinde kadınlarımız yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünlerinin satışını yapabilme imkânı bulabilecek. Son dönemde yapılan çalışmalarda çok yenilikler oldu. Çini işlemesinden ahşap ve ağaçtan oyuncak yapımına birçok alanda kurslarımız açıldı. Bu tür kurslarımızın artarak devamını diliyorum. Bu konuda emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş’e, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz’a ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.


Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz birer konuşma yaparak, yıl boyunca yapılan kurs çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:07
  1. sergi
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