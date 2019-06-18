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Avukat Kurtuluş Aybirdi TBMM’den beklenen talepleri dile getirdi: ‘Adil ve objektif bir nafaka düzenlemesi şart’

Süresiz nafaka uygulamasıyla ilgili kamuoyundaki tartışmalar sürerken, yakın zamanda TBMM’ye gelmesi beklenen nafaka düzenlemesiyle ilgili yeniakit.com.tr’ye konuşan Avukat Kurtuluş Aybirdi, “Süresiz nafaka kadının özgür yaşama hakkını elinden alıyor. TBMM, adil, objektif ve hakkaniyetli bir nafaka düzenlemesini milletimizin önüne koymalıdır.” dedi.

18 Haziran 2019 Salı 11:21
Avukat Kurtuluş Aybirdi TBMM’den beklenen talepleri dile getirdi: ‘Adil ve objektif bir nafaka düzenlemesi şart’

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tacikistan dönüşünde basın mensuplarına yaptığı ‘Süresiz Nafaka’ açıklaması, binlerce nafaka mağduru için umut olurken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Avukat Kurtuluş Aybirdi, “Sayın Erdoğan’ın bu açıklaması çok önemli bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından bu konunun çok yakın zamanda süresiz nafakaya adil ve objektif bir yasal düzenlemenin getirileceğini anlıyoruz.” dedi.

“Süresiz nafaka kadının özgür yaşama hakkını elinden alıyor”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Süresiz nafakada adil bir çözüm” arayışına ilişkin açıklamalarının mağdurlar üzerinde büyük bir umuda neden olduğuna dikkat çeken Kurtuluş Aybirdi, şöyle konuştu:

Bazı kadın dayanışma dernekleri tarafından nafaka konusunda yapılan söylemleri adil, objektif ve haklı olarak görmüyorum. Süresiz nafaka kadınlar için bir özgürlük değil aksine bir bakıma kadını erkeğe muhtaç hale getirmektedir. Süresiz nafaka kadının özgür yaşama hakkı değil kadını erkeğe daha da muhtaç bir duruma sokmaktadır. Süresiz nafakanın devamından yana olan bazı kadın STK’ların mevcut düzenlemenin ahlaki, vicdani ve adil olmadığının farkında olduklarını düşünüyorum.

“TBMM, adil, objektif ve hakkaniyetli bir düzenlemeyi milletimizin önüne koymalıdır”

Mevcut nafaka düzenlemesinin büyük bir toplumsal yaraya dönüştüğünü ve sayısız mağduriyet ortaya koyduğunu ifade eden Avukat Kurtuluş Aybirdi, “Süresiz nafaka zulmü sona ermek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), süresiz nafaka konusunda acil olarak gündemine alarak, adil, objektif ve hakkaniyetli bir düzenlemeyi milletimizin önüne koymalıdır.” şeklinde konuştu.

“Nafaka süreli ve adil olmalıdır”

Süresiz nafaka tartışmalarıyla ilgili önerilerini de yineleyen Avukat Kurtuluş Aybirdi, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu konuda iki türlü bir çözüm önerisinden bahsedebilmektedir. Birincisi süresiz nafaka süreli olmalıdır. Yani bir üst sınır tayin edilmelidir, örneğin 3 yıl veya 5 yıl gibi bir makul süre belirlenmelidir, bu süre sona erdikten sonra nafaka yükümlülüğü sona ermelidir. Diğer bir öneri de eşlerin evli kaldıkları süre kadar nafaka ödeme yükümlülüğünün olmasıdır. Yani eşler 3 yıl evli kaldı ise 3 yıl, 5 yıl evli kaldı ise 5 yıl nafaka ödemesi yükümlülüğü getirilmelidir. Benim bu konuda şahsi kanaatim, nafakaya bir üst sınırın getirilmesidir, yani bir zaman sınırı konulmalıdır. Bu konuda da çeşitli süreler telaffuz edilmektedir. Kanımca nafaka üst sınırı maksimum 5 yıl ile sınırlandırılmalıdır. Burada üst sınır 5 yıl olmalıdır, ve fakat duruma göre Hakim kısa süreli evlilikler için nafakayı 2 yıl veya 3 yıl gibi bir süre ile de sınırlandırabilir.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:21
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Tacikistan
  4. yeniakit.com.tr
  5. Avukat Kurtuluş Aybirdi

YORUM YAZ

  • Abdullah Abdullah 45 dk önce
    Adil nedir hakkaniyet nedir tanımlayın siz büyük bir suç işliyor bu küfre dönüşen sözü rahatça söylüyorsunuz. Adalet = Allahın hükümleridir Bunu böyle kabul etmeyen veya başka manalara çeken Kuranı inkar edendir ki bu kafir eder.
  • aliali49 dk önce
    Kesinlikle katılıyorum. Artık nafaka bir an önce kaldırılmalı, ortalık alakalı alakasız bir sürü insanın saçma sapan yorumlarıyla doldu. bu kanun dolaptan çıkmış ete döndü, kokmaya başladı, biran önce Meclisimizin gündemine gelmeli. Reis Sana güveniyoruz.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat50 dk önce
    Müslüman olun ve Kafir olmaktan korkun. herşeyin düzeldiğini göreceksiniz ozaman adaleti sağlamış olursunuz. O zaman sesi çıkanlar bozguncular imansızlar sapmış olan düşmanlar olacaktır işte. Onlara bile Allahın hükmüyle ceza vermediğiniz takdirde kafir olursunuz. Çünkü: Şu hâlde, siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.

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