Avukat Kurtuluş Aybirdi TBMM’den beklenen talepleri dile getirdi: ‘Adil ve objektif bir nafaka düzenlemesi şart’

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tacikistan dönüşünde basın mensuplarına yaptığı ‘Süresiz Nafaka’ açıklaması, binlerce nafaka mağduru için umut olurken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Avukat Kurtuluş Aybirdi, “Sayın Erdoğan’ın bu açıklaması çok önemli bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından bu konunun çok yakın zamanda süresiz nafakaya adil ve objektif bir yasal düzenlemenin getirileceğini anlıyoruz.” dedi.

“Süresiz nafaka kadının özgür yaşama hakkını elinden alıyor”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Süresiz nafakada adil bir çözüm” arayışına ilişkin açıklamalarının mağdurlar üzerinde büyük bir umuda neden olduğuna dikkat çeken Kurtuluş Aybirdi, şöyle konuştu:

“Bazı kadın dayanışma dernekleri tarafından nafaka konusunda yapılan söylemleri adil, objektif ve haklı olarak görmüyorum. Süresiz nafaka kadınlar için bir özgürlük değil aksine bir bakıma kadını erkeğe muhtaç hale getirmektedir. Süresiz nafaka kadının özgür yaşama hakkı değil kadını erkeğe daha da muhtaç bir duruma sokmaktadır. Süresiz nafakanın devamından yana olan bazı kadın STK’ların mevcut düzenlemenin ahlaki, vicdani ve adil olmadığının farkında olduklarını düşünüyorum.”

“TBMM, adil, objektif ve hakkaniyetli bir düzenlemeyi milletimizin önüne koymalıdır”

Mevcut nafaka düzenlemesinin büyük bir toplumsal yaraya dönüştüğünü ve sayısız mağduriyet ortaya koyduğunu ifade eden Avukat Kurtuluş Aybirdi, “Süresiz nafaka zulmü sona ermek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), süresiz nafaka konusunda acil olarak gündemine alarak, adil, objektif ve hakkaniyetli bir düzenlemeyi milletimizin önüne koymalıdır.” şeklinde konuştu.

“Nafaka süreli ve adil olmalıdır”

Süresiz nafaka tartışmalarıyla ilgili önerilerini de yineleyen Avukat Kurtuluş Aybirdi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu konuda iki türlü bir çözüm önerisinden bahsedebilmektedir. Birincisi süresiz nafaka süreli olmalıdır. Yani bir üst sınır tayin edilmelidir, örneğin 3 yıl veya 5 yıl gibi bir makul süre belirlenmelidir, bu süre sona erdikten sonra nafaka yükümlülüğü sona ermelidir. Diğer bir öneri de eşlerin evli kaldıkları süre kadar nafaka ödeme yükümlülüğünün olmasıdır. Yani eşler 3 yıl evli kaldı ise 3 yıl, 5 yıl evli kaldı ise 5 yıl nafaka ödemesi yükümlülüğü getirilmelidir. Benim bu konuda şahsi kanaatim, nafakaya bir üst sınırın getirilmesidir, yani bir zaman sınırı konulmalıdır. Bu konuda da çeşitli süreler telaffuz edilmektedir. Kanımca nafaka üst sınırı maksimum 5 yıl ile sınırlandırılmalıdır. Burada üst sınır 5 yıl olmalıdır, ve fakat duruma göre Hakim kısa süreli evlilikler için nafakayı 2 yıl veya 3 yıl gibi bir süre ile de sınırlandırabilir.”